Николаевский мошенник получил условный срок за то, что собирал деньги от имени главы военной администрации Кривого Рога

Саксаганский районный суд вынес приговор для парня, который, прикрываясь именем начальника военной администрации Кривого Рога, решил нажиться мошенническим способом.

Об этом сообщает "Первый городской".

Переселенец создал фейковый аккаунт Александра Вилкула в Telegram и собирал средства якобы на нужды наших защитников. Ранее сообщалось, что осужденный является уроженцем Николаевщины и жил в Казанке.

«Приблизительно в сентябре 2022 года переселенец создал фейковый аккаунт главы военной администрации Александра Вилкула. Именно там парень разметил ссылку на банковский счет и начал сбор средств якобы на нужды ВСУ и ТРО. Также парень приобрел премиум-аккаунт в мессенджере, благодаря чему установил «синюю отметку», которая якобы указывала на то, что страница верифицирована, а личность её владельца настоящая. Через некоторое время на счет начали поступать деньги от горожан, ведь они были уверены, что жертвуют на помощь нашим защитникам”, - говорится в сообщении.

Активность фейкового аккаунта была замечена, и Александр Вилкул лично опроверг информацию о том, что это якобы его страница. Он подчеркнул, что не проводит никаких сборов, а от его имени действует мошенник. 23 ноября СБУ разоблачила злоумышленника и задержала его.

Во время судебного заседания парень признал свою вину и раскаялся. Суд вынес приговор в виде 3 лет лишения свободы по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». После этого злоумышленник был освобожден от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на 2 года. Также парень должен оплатить 755 гривен на возмещение расходов на проведение экспертизы.