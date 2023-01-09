В Днепре разоблачили подпольную ячейку «партии шария», которая готовилась проводить массовые беспорядки в регионе

Службе безопасности удалось прекратить противоправную деятельность регионального «отделения» запрещенной «партии Шария».

Об этом сообщает СБУ.

В ходе обысков в помещениях прокремлевской ячейки обнаружены инструкции по алгоритму действий по провокации массовых беспорядков во время общественных мероприятий.

Также злоумышленники готовились к проведению уличных акций в поддержку российских оккупантов в случае приближения линии фронта или захвата региона.

Кроме этого найдены «соглашения» представителей партии о неразглашении информации о своей подрывной деятельности против Украины.

«По данным следствия, запрещенная партийная ячейка организовал выходец из Донбасса, прибывший в Днепр под видом переселенца. Находясь на постоянной связи с скрывающимися за рубежом представителями шария, он обустроил подпольное отделение «политсилы» в собственном доме. Для конспирации контактировал исключительно с проверенными лицами и максимально скрывал адрес своего проживания», - уточнили в сообщении.

Правоохранители также обнаружили в помещении организатора «подполья» склады с враждебными изданиями, листовками и финансовую «отчетность» по расходам на антиукраинскую деятельность.

Изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по статье 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины, продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, как на Харьковщине задержали коллаборанта, помогавшего оккупантам обустраивать блокпосты во время оккупации части региона.