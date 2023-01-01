Депутата Верховной Рады Крыма, который поспособствовал аннексии, приговорили к 12 годам тюрьмы

Прокуроры доказали, что в 2014 году депутат Верховной Рады АР Крым VI созыва совместно с другими депутатами крымского парламента для сокрытия факта оккупации полуострова вооруженными силами рф и легитимизации действий рф проголосовал за принятие ряда незаконных постановлений.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Речь идет о решении о проведении «общекрымского референдума», которое должно было показать картинку «свободного волеизъявления крымчан». Также принятие постановления «О декларации о независимости АР Крым и г. Севастополя», которое предусматривало «вхождение Крыма в состав РФ».

Бывшие депутаты также проголосовали за принятие постановления о «Независимости Крыма» и «Правопреемство Республики Крым».

При публичном обвинении прокуратуры автономии депутат заочно признан виновным в государственной измене (части 1 статьи 111 Уголовного Кодекса Украины) и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Напомним, что ранее в Николаеве отдали под суд матроса-предателя из Крыма, попавшего в плен в Херсонской области.