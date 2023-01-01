В Киеве нейтрализовали группировку, которая в сети продвигала прокремлевскую пропаганду

Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали в Киеве прокремлевскую «фабрику троллей», которые распространяли в соцсетях призывы в поддержку вооруженной агрессии против Украины и оправдывали военные преступления российских оккупантов.

Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что в качестве первоисточника интернет-агенты использовали Telegram-канал московского пропагандиста Юрия Подоляки – российского блоггера, насчитывающего более 2,7 млн подписчиков. «Тролли» распространяли его публикации из-за репостов или под видом «собственных» публикаций в соцсетях.

По данным следствия, подрывную деятельность в Киевской области организовали двое местных жителей.

Компьютерное оборудование для проведения «информударов» и коммуникации с российскими кураторами установили в собственных домах в столице и Белой Церкви. Для массового «покрытия» интернет-пространства злоумышленники пытались привлечь новых участников пропагандистской «ячейки» кремля. Чтобы увеличивать численность «аудитории», использовали сотни бот-аккаунтов, от имени которых распространялись и комментировали сообщения с российской пропагандой.

Во время обысков по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютеры с поличным.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили двум фигурантам из Киева о подозрении по части 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Судом злоумышленникам избрана мера пресечения для предотвращения уклонения их от уголовной ответственности. Продолжается расследование для привлечения всех виновных к ответственности.