На Закарпатье мужчина избил и ограбил колядников

На Закарпатье задержали злоумышленника, который ограбил группу колядников.

Об этом сообщили в полиции Закарпатья.

Ночью 7 января на линию 102 поступило сообщение об ограблении группы колядников в Тячевском районе. По вызову сразу же уехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

Выяснилось, что к колядникам, которые возвращались после поздравления односельчан с рождественскими праздниками, подошел неизвестный, внезапно ударивший одного из мужчин и отобравший у него более 16 тысяч гривен, после чего скрылся.

Сотрудники полиции приступили к поискам и оперативно задержали причастного к ограблению. Им оказался 22-летний местный житель.

Следователи изъяли у него часть денежных средств, которые будут возвращены потерпевшим.

Согласно статье 208 УПК Украины фигуранта поместили в изолятор временного содержания.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабёж, совершенный в условиях военного положения»). Злоумышленнику грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Напомним, как в Закарпатье пьяный мужчина зарубил колядника, которого застал в постели со своей матерью.