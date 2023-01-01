На Закарпатье мужчина избил и ограбил колядников

На Закарпатье задержали злоумышленника, который ограбил группу колядников.
Об этом сообщили в полиции Закарпатья.
Ночью 7 января на линию 102 поступило сообщение об ограблении группы колядников в Тячевском районе. По вызову сразу же уехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции.
Выяснилось, что к колядникам, которые возвращались после поздравления односельчан с рождественскими праздниками, подошел неизвестный, внезапно ударивший одного из мужчин и отобравший у него более 16 тысяч гривен, после чего скрылся.
Сотрудники полиции приступили к поискам и оперативно задержали причастного к ограблению. Им оказался 22-летний местный житель.
Следователи изъяли у него часть денежных средств, которые будут возвращены потерпевшим.
Согласно статье 208 УПК Украины фигуранта поместили в изолятор временного содержания.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабёж, совершенный в условиях военного положения»). Злоумышленнику грозит от семи до десяти лет лишения свободы.
Напомним, как в Закарпатье пьяный мужчина зарубил колядника, которого застал в постели со своей матерью.