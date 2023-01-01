В Ирпене полиция задержала двух киллеров и помешала им убить жертву

Полиция в Ирпене задержала участников преступной группы, которая специализировалась на заказных убийствах.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В начале декабря прошлого года сотрудники Департамента стратегических расследований получили оперативную информацию о подготовке к совершению заказного убийства.

В ходе дальнейших мероприятий были установлены участники группировки, ими оказались два выходца из другой страны. Для этого они специально арендовали автомобиль, который в дальнейшем планировали сжечь, чтобы «замести» следы преступления. Киллеры некоторое время вели наблюдение за «объектом» и местом его проживания. Также определились с датой выхода на дело. Вечером 5 января планировали убить потерпевшего из огнестрельного оружия, когда тот вернется домой.

Правоохранители провели полицейскую спецоперацию по задержанию участников преступной этнической группировки. 5 января в Ирпене задержали двух фигурантов. У них изъяли пистолет с глушителем, гранаты и фотографию жертвы.