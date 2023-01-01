В Харьковской области на обочине трассы обнаружили противотанковые мины

Полицейские Харьковщины обнаружили на обочине дороги противотанковые мины.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Взрывоопасные предметы были обнаружены на трассе регионального значения М-03 «Киев-Харьков-Довжанский» во время проведения стабилизационных мероприятий.