В Харьковской области на обочине трассы обнаружили противотанковые мины

Полицейские Харьковщины обнаружили на обочине дороги противотанковые мины.
Об этом сообщили в МВД Украины.
Взрывоопасные предметы были обнаружены на трассе регионального значения М-03 «Киев-Харьков-Довжанский» во время проведения стабилизационных мероприятий.
"Это произошло благодаря бдительности полицейских, которые на территории деоккупированных населенных пунктов особое внимание уделяют выявлению оружия и боеприпасов, оставшихся после освобождения Изюмского района от оккупантов. Правоохранители обнаружили на обочине три противотанковые мины ТМ-62М и четыре ручных гранаты. Опасную территорию немедленно заблокировали. На место сразу вызвали представителей взрывотехнической службы", - рассказали в МВД.