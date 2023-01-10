Жителя Николаева будут судить за «слив» врагу информации о ВСУ

В суд направили обвинительный акт в отношении 50-летнего жителя Николаева, который распространял информацию о расположении ВСУ и военных формирований государству-агрессору (часть 3 статья 114-2 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Следствием установлено, что обвиняемый регулярно собирал и распространял через пророссийский Telegram-канал информацию о направлении, перемещении и расположении военнослужащих, вооружении и военной технике ВСУ на территории Николаева и области.

В частности, в августе 2022 года распространил информацию о местоположениях горюче-смазочного состава Вооруженных Сил Украины и военной техники, а именно системы ПВО и артиллерийских систем ВСУ.

Досудебное расследование проводилось следователями СБУ в Николаевской области. Приговор суда обвиняемый ждет под стражей. Ему грозит от восьми до двенадцати лет.

Напомним, что ранее в Днепре задержали российского агента, который наводил ракеты на ТЭС и «охотился» за системами ПВО.