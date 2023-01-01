Перед судом предстанет митрополит Винницкой епархии УПЦ МП, который публично поддерживал россию

СБУ собрала доказательства вины главы епархии УПЦ МП в Винницкой области, публично оправдывающего российскую вооруженную агрессию против Украины. Обвинительный акт направлен в суд. Мужчине грозит наказание – до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает СБУ.

Известно, что фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины.

Также на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских кафиров и их военных преступлений.

Во время обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий, а также прокремлевские агитки и литературу.

Инициированная СБУ экспертиза изъятых материалов подтвердила факты незаконной деятельности епископа. Действия фигуранта квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

- части 2 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); -части 1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

- части 2 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

- части3 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, что ранее в церквях УПЦ МП в четырех областях нашли прокремлевскую агитацию и склады оккупантов.