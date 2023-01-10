Начальник Одесской ОВА уволил своего заместителя, пойманного на взятке

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко уволил своего заместителя Олега Муратова, подозреваемого в получении взятки.

Об этом Марченко сообщил в Telegram.

«Распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко № 6/К-2023 от 10.01.2023 уволен Муратов Олег Михайлович с должности заместителя председателя Одесской областной государственной администрации 10 января 2023 года», – написал Марченко.

Как известно, заместителя начальника Одесской ОВА Олега Муратова сотрудники СБУ задержали 3 января по подозрению в получении крупной взятки. Позже в СБУ рассказали, что чиновник за деньги предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое «содействие» для избежания уголовной ответственности за присвоение государственного имущества. За 35 тысяч долларов он обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства.