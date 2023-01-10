Суд отправил мужчину на девять лет в тюрьму за пьяную стрельбу из автомата по полицейским на Николаевщине

В Первомайске суд назначил девять лет лишения свободы для мужчины, открывшего огонь из автоматического оружия по полицейским.
Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.
Событие произошло 11 августа 2022 в городе Первомайск. При оформлении работниками полиции административных материалов на водителя автомобиля за нарушение Правил дорожного движения Украины, пассажир автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал автоматическое огнестрельное оружие и открыл огонь по двум полицейским.
В результате умелых действий сотрудников полиции, злоумышленник был задержан на месте.
Первомайским горрайонным судом 46-летний житель города Кривой Рог Днепропетровской области мужчина признан виновным в совершении покушения на убийство работников правоохранительного органа, в связи с исполнением работниками служебных обязанностей (статья 348 УК Украины).
Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком девять лет.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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