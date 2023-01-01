На Буковине двух пенсионеров приговорили к 15 и 12 годам за решеткой за развращение и изнасилование детей

Двое жителей Черновцов, посягавших на половую свободу и неприкосновенность детей, приговорены к 15 и 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В суде доказано, что 77-летний черновчанин на протяжении 15 лет вступал в половые отношения с детьми, производил порнографическую продукцию, в том числе при их участии. Он создал в своем доме место разврата и предлагал своим знакомым сексуальные услуги женщин и девушек.

В ходе предварительного расследования выявлено 54 Гб файлов с изображениями и видео порнографического содержания, в том числе с признаками детской порнографии.

Муж приглашал к себе домой малолетних и несовершеннолетних девочек, как правило, дочерей женщин, которые оказывали ему сексуальные услуги. Он фотографировал детей обнаженными, а также за определенное денежное вознаграждение вступал с ними в половые отношения, фиксируя это на видео.

Девочки его хорошо знали, неоднократно бывали у него дома вместе со своими матерями. Кроме того, одна из потерпевших была его крестницей.

Воспользовавшись их доверием и неосведомленностью, осужденный стал привлекать детей к предоставлению интимных услуг за вознаграждение другим мужчинам. Он оговаривал дату, время и размер денежного вознаграждения. Обеспечивал клиентов чистым постельным бельем, полотенцами и средствами контрацепции. Интимные встречи проходили у него в квартире.

Среди постоянных посетителей был 68-летний заведующий отделением одного из черновицких колледжей.

Сначала дети воспринимали все, что с ними происходит как игру, а подрастающие получали для себя источник дохода.

Фактически потерпевшими от противоправных действий осужденных было три девушки, однако только две проявили смелость и подали следователю заявления о признании их потерпевшими в производстве.

В судебном заседании мужчины вину признали частично, однако прокурор предоставил достаточно доказательств об их причастности к инкриминируемым им уголовным правонарушениям.

Суд присяжных Шевченковского районного суда г. Черновцы признал 77-летнего мужчину виновным в совершении 58 эпизодов уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152, ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 302, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 155, ч. 3 ст. 302, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 155, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 155, ч. 1 ст. 156-1, ч. 3 ст. 301-1, ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 301-1 УК Украины.

Его 68-летнего сообщника в 29 эпизодах, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 155, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 155 УК Украины.

Напомним, как в Днепре посадили в тюрьму педофила, похитившего двух девочек.