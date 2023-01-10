Из-за дефицита запчастей самолеты российских авиакомпаний часто испытывают поломки

Российская гражданская авиация, отрезанная санкциями от обслуживания лайнеров и поставок запчастей, встретила 2023 рядом аварий. За неделю с небольшим произошло как минимум семь инцидентов с участием самолетов, выполнявших пассажирские рейсы.

Об этом сообщает The Moscow Times.

5 января борт авиакомпании Utair вынужден приземлиться из-за неисправности системы кондиционирования. Он выполнял рейс из Тюмени в Новый Уренг.

На следующий день произошло еще два происшествия. Сначала самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Новосибирска в Таиланд, вынужденно вернулся в аэропорт из-за повреждения лобового стекла. Борт вылетел в 1.00 ночи, а вернулся только в 7 утра. На нем находилось 263 человека.

Позже в тот же день пассажирский самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Казани в Екатеринбург, вернулся в аэропорт после взлета из-за неубранного шасси. На борту находились 87 пассажиров и 5 членов экипажа.

Ряд событий длился 8 января. В аэропорту Перми самолет авиакомпании «Победа» вынесло из взлетно-посадочной полосы. Во время начала разбега для выполнения рейса в Москву судно понесло слева со взлетно-посадочной полосы в снег. Экипаж решил прервать взлет. Борт частично выкатился за пределы воздушно-посадочной полосы. Пассажиры не пострадали, судно также не получило повреждений, сообщили в пермском аэропорту.

А 9 января четырехлетней Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines не удалось долететь из Братска до Москвы. Он совершил вынужденную посадку в Казани после четырех часов полета из-за неисправности туалетной системы.

Два инцидента также произошло с российскими самолетами, причем в одном из них воздушное судно свалилось на землю. Речь идет о пассажирском самолете Ан-2, который двигался по маршруту Нарьян-Мар - Каратайка - Варандей - Нарьян-Мар. На его борту было десять пассажиров и два члена экипажа. 9 января самолет потерпел крушение в Ненецком автономном округе (НАО) из-за оледенения. Два человека погибли, еще четверо пострадали.

Второе судно, пассажирский самолет Ан-26 «ИрАэро», летело из Якутска в Магадане. Прямо во время полета у него открылся люк в грузовом отсеке, в результате чего на высоте нескольких километров произошла разгерметизация. Борт вернулся в аэропорт вылета. Никто из 31 человека на борту, включая экипаж, не пострадал. Однако из самолета вылетела часть багажа.

В 2022 году в россии произошло более 130 событий с участием гражданской и военной авиации. За год аварии потерпели 28 судов.

Издание напоминает, что после начала войны в Украине США, Великобритания и Евросоюз ввели санкции против российской авиаотрасли: закрыли небо для российских самолетов, в черные списки включили крупнейшие авиакомпании и их руководители. В марте производители Boeing и Airbus прекратили поставку запчастей, техобслуживание и поддержку российских авиалиний.

После этого российские авиакомпании начали разбирать часть самолетов на запчасти, чтобы обслуживать другую часть парка.

В середине сентября Международная организация гражданской авиации (ICAO) также указала опасность полетов в россии.