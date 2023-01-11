Прислужник монастыря УПЦ МП в Житомирской области поддержал оккупантов и призвал к захвату Киева

Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора в Житомирской области. Злоумышленником оказался прислужник Спасо-Покровского женского монастыря местной епархии УПЦ (МП), призвавший к захвату Киева.

Об этом сообщает СБУ.

После начала полномасштабного вторжения он публично поддержал русских захватчиков и оправдывал их военные преступления.

Для этого он присоединился к прокремлевскому телеграмму-сообществу «русская весна». Там он призвал оккупантов уничтожать украинцев и захватить Киев.

Кроме этого, активно обнародовал одобрительные комментарии относительно вражеских ракетных ударов по украинским городам.

Особо «отмечал» воздушные атаки на объекты энергетики и социальные учреждения, в том числе школы и больницы.

Напомним, перед судом предстанет митрополит Винницкой епархии УПЦ МП, публично поддерживавший Россию.