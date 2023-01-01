В Германии экоактивисты забросали полицейских «коктейлями Молотова»

В среду, 11 января, в Германии произошел конфликт между экоактивистами, которые выступают против добычи бурого угля, и полицейскими.

Об этом сообщает Bild.

Конфликт произошел в деревне Лютцерат, расположенной в земле Северный Рейн-Вестфалия.

«Несколько сотен защитников климата, которые выступают против добычи бурого угля в этом населенном пункте, с утра пытались активно противостоять стражам порядка. Они бросали в полицейских коктейли Молотова и камни, а также пытались преградить путь строительной технике, ложась на проезжую часть. На данный момент ситуацию удалось стабилизировать», - говорится в сообщении.

Полицейские убрали блокпосты, выстроенные экоактивистами, и пытаются вывести их за пределы Лютцерата. К некоторым приходится применять силу.

За несколько часов в деревне был возведен забор для того, чтобы активисты больше не смогли попасть на ее территорию.