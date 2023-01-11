В Киеве пациент напал с ножом на водителя «скорой помощи»

В Киеве пациент в состоянии сильного алкогольного опьянения нанес ножевые ранения водителю скорой помощи.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

У водителя резаная рана щеки и нижней губы, его доставили в больницу. На место был вызван наряд полиции, которому был передан нападавший. Бригада медиков продолжила работу уже с другим водителем.

Медики из-за увеличения случаев нападений предлагают Верховной Раде дополнить Уголовный кодекс Украины статьей «Угроза или насилие в отношении работника системы экстренной медицинской помощи…». Наказание за угрозу убийством будет предусматривать арест на 6 месяцев, а нанесение травм – заключение на срок от 3 до 12 лет.