В Париже мужчина с ножом ранил шестерых человек на вокзале

По меньшей мере, шесть человек получили ранения в результате нападения на парижском вокзале Гар дю Нор утром в среду.

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на CNN.

Неизвестный мужчина, вооруженный самодельным ножом, начал нападать на людей в 6:42 по местному времени и был обезврежен полицейскими за минуту. По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, было произведено несколько выстрелов, и нападавший был ранен.

Представитель прокуратуры Парижа сообщил, что ножевые ранения получили шесть человек, включая сотрудника французской пограничной полиции. Один из раненых находится в критическом состоянии. Подозреваемый также находится в критическом состоянии.

Мотив нападения неизвестен. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции заявила, что она "оценивает факты" о нападении, но пока не приняла дело к рассмотрению. Инцидент пока не расследуется французскими властями как связанный с терроризмом, но стал вторым за последние два месяца.

В декабре мужчина, находившийся под следствием в прокуратуре Парижа за расистское насилие, застрелил трех курдских активистов на севере Парижа.