В Одессе пытались зарегистрировать кроссовер, угнанный в Мехико

В сервисном центре МВД в Одессе обнаружили автомобиль Mazda CX-5, угнанный в прошлом году в Мексике.

Об этом сообщили в МВД.

В Одессе в местный сервисный центр МВД обратился посетитель, чтобы впервые зарегистрировать приобретенный за границей автомобиль.