В Одессе пытались зарегистрировать кроссовер, угнанный в Мехико

В сервисном центре МВД в Одессе обнаружили автомобиль Mazda CX-5, угнанный в прошлом году в Мексике.
Об этом сообщили в МВД.
В Одессе в местный сервисный центр МВД обратился посетитель, чтобы впервые зарегистрировать приобретенный за границей автомобиль.
"После надлежащей проверки сотрудники учреждения обнаружили, что эта машина, прибывшая из Латинской Америки, находится в международной базе угнанных транспортных средств Интерпола. Вскоре стало известно, что эту легковушку преступники похитили в прошлом году в мексиканской столице – городе Мехико”, - говорится в сообщении.