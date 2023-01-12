АРМА передали здание в центре Львова, которое по поддельному решению суда присвоили россияне

Во Львове арестовано и передано в АРМА имущество общества, конечным бенефициаром которого является гражданин рф. Речь идет о нежилых помещениях в центре Львова стоимостью 3,8 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, предприятие незаконно завладело двухэтажным помещением общей площадью около 160 квадратных метров. Для этого его представители вступили в сговор с местным жителем. Он, используя поддельное решение суда, получил право собственности на объект недвижимости. После этого был совершен ряд сделок для передачи имущества в собственность общества.

Относительно деятельности должностных лиц общества и львовянина при процессуальном руководстве прокуроров осуществляется досудебное расследование по фактам мошенничества, легализации имущества, полученного преступным путем и подделки документов (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Жителю Львова уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, а материалы в отношении других – выделены в отдельное производство.