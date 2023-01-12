Депутату рф, командовавшему кадыровцами во время штурма «Азовстали», сообщили о подозрении

Служба безопасности собрала доказательства вины депутата государственной думы рф Адама Делимханова, участвовавшего в захвате Мариуполя.

Об этом сообщает СБУ.

По данным спецслужбы, чиновник входит в ближайшее окружение Кадырова. Именно по его указанию в начале полномасштабного вторжения Делимханов прибыл в временно оккупированную часть Донецкой области.

Там он возглавил группировку вражеских войск, в состав которых входили отряды управления росгвардии и МИД РФ по Чеченской республике. С февраля по май 2022 года под его командованием кадыровцы воевали против подразделений Сил обороны на восточном фронте.

Установлено, что захватчики активно участвовали в штурме металлургического комбината «Азовсталь».

Кроме этого, российский депутат распространял через собственный Telegram-канал пропагандистское видео Кадырова, где он оправдывает вооруженную агрессию России против Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Делимханову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- части 5 статьи 27, части 3 статьи 110 (пособничество по изменению границ территории и государственной границы Украины);

-части 3 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины).

Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Напомним, что ранее СБУ установила офицера фсб, который еще в 2017 году «законсервировал» вражеского агента в Украине.