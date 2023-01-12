СБУ задержала российского агента, разведывавшего места расположения вооружения ВСУ на Киевщине

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ. Злоумышленником оказался житель Белой Церкви, которого в декабре прошлого года завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы.

Об этом сообщает СБУ.

После предоставления письменного согласия на сотрудничество с врагом его приспешник получил оперативный псевдоним «Тень» и задание на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

По указанию ФСБ он объезжал местность и скрыто собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений Сил обороны на территории региона.

В первую очередь, российский агент пытался выявить штабы управления и склады с артиллерийским вооружением ВСУ.

Кроме того, передавал агрессору координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии прицельных ракетных ударов по региону.

Контрразведчики СБУ задержали вражеского агента на попытке сбора закрытых сведений об украинских военных базах.

По данным следствия, предатель поддерживал коммуникацию по ФСБ через заранее отработанный анонимный Телеграмм-канал.

«Именно туда он сбрасывал полученные сведения в виде фото-, видеоматериалов с привязкой к местности», - уточнили в сообщении.

Установлено, что в дальнейшем злоумышленник должен создать разветвленную агентурную сеть для большего «покрытия» региона по сбору разведданных в пользу ФСБ.

Во время обысков по адресу жительства задержанного правоохранители изъяли мобильные телефоны с поличным с агрессором.Также у фигуранта обнаружен российский паспорт и прокремлевская символика.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, как в Черкасской области задержали завербованного работника медучреждения, который шпионил за системами ПВО.