В Вознесенске за вымогательство задержали двух «уголовников» – один из них ранее был осужден за убийство «авторитета» «Красного»

В Вознесенске полицейские задержали двух вознесенцев по подозрению в вымогательстве 1500 долларов США несуществующего долга. Оба фигуранта позиционируют себя как так называемые криминальные авторитеты в Вознесенске.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

За помощью в полицию обратился мужчина, который сообщил, что местные представители криминального элемента угрожают ему, требуя 1500 долларов США, которые он якобы задолжал.

В четверг, 12 января, 49-летний вознесенец и его 33-летний ранее судимый сообщник были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины следователями следственного управления и сотрудниками управления стратегических расследований в Николаевской области при силовой поддержке спецназовцев непосредственно с поличным после получения денег.

Известно, что младший из мужчин только летом освободился из мест лишения свободы за совершение убийства. По информации «Преступности.НЕТ», речь идет об убийстве криминального авторитета «Красного» в 2015 году в Вознесенске.

«Фигурантам следователи сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины («Вымогательство»). В ближайшее время подозреваемым изберут меры предосторожности. За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Николаевская областная прокуратура», - говорится в сообщении .

Как известно, 19 июля 2015 года на уличной площадке кафе «Винтаж» в центре Вознесенска неизвестный застрелил местного криминального авторитета Сергея Красногорского, известного в преступном мире как «Красный». Убийство произошло, когда погибший беседовал с девушкой – в это время неизвестный из кустов произвел в него два выстрела из охотничьего ружья. Красногорский погиб на месте от полученных ранений. Недалеко от места происшествия нашли гладкоствольное охотничье ружье – орудие убийства. В начале апреля 2016 года полиция объявила, что задержала троих подозреваемых в причастности к убийству авторитета.

В итоге Вознесенский горрайонный суд вынес приговор организатору и одному исполнителю убийства Красногорского – 12,5 и 11 лет лишения свободы соответственно. Но апелляционный суд отменил обвинительный приговор Леониду Рыбалко и Сергею Берко, назначив новое рассмотрение дела в суде.

В 2021 году суд после повторного рассмотрения дела снова приговорил обвиняемых к тюремным срокам. При этом они почти отбыли наказание по так называемому «закону Савченко».