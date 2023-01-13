СБУ задержала бывшего охранника российской пыточной, которая работала во время оккупации Херсона

Служба безопасности разоблачила работник местного исправительного учреждения из Херсона, который во время оккупации города работал на оккупантов.

Об этом сообщает СБУ.

Мужчине предложили «должность» в рядах созданной агрессором «исправительной колонии». Злоумышленник согласился на предложение и добровольно написал заявление на вступление в оккупационный орган.

Там его назначили в состав подразделения охраны режимного объекта россии, к которому оккупанты незаконно арестовали репрессированных местных жителей. Отмечается, что большинство пострадавших - участники движения сопротивления.

«В пыточной оккупанты пытали украинских граждан и пытались «выбить» из них согласие на сотрудничество с врагом», - уточнили в пресс-службе.

Установлено, что коллаборант помогал агрессору охранять «камеры» и «периметр» русской застенки.

Во время освобождения Херсона злоумышленник решил скрыться в Одессе, где пытался избежать правосудия, но был вычислен и задержан украинскими спецслужбами.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как на Николаевщине обнаружили еще одну пыточную оккупантов.