Членов Нацсоюза архитекторов разоблачили на масштабной регистрации незаконных застроек

Киберспециалисты СБУ разоблачили и остановили злоумышленников, пытавшихся легализовать незаконные застройки из-за излома Единой государственной электронной системы в сфере строительства, а также выдавали поддельные сертификаты аттестации архитекторов.

Об этом сообщил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

«Мы вовремя разоблачили незаконные схемы и не позволили злоумышленникам сломать государственную электронную систему. Речь идет не об обычном киберзломе, а о преступлениях, которые могли бы привести к очень серьезным последствиям в будущем. Если бы не реакция СБУ, в Украине смогли бы узаконить сотни «проблемных» застроек, возведенных с нарушением действующих требований и стандартов. А это риск техногенных аварий и других чрезвычайных ситуаций. А значит – и риск для тысяч украинцев», - подчеркнул Илья Витюк.

Также, по его словам, не допущен запуск новой масштабной коррупционной схемы в строительной сфере.

«Строительная сфера стала первой, где команде Минцифры удалось реализовать настоящую цифровую трансформацию. Цифровизация дает прозрачные инструменты для фиксирования каждого действия. Благодаря созданию Единой государственной электронной системы в сфере строительства государство экономит миллиарды гривен ежегодно. Кроме этого, стало возможным предотвратить и выявить противоправные схемы в строительной сфере. Ведь система построена таким образом, что цифровой след каждого пользователя остается навсегда и его легко отследить», – отметил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По данным спецслужбы, к организации сделок причастны высокопоставленные должностные лица Национального союза архитекторов Украины, известные «теневые» посредники. Проверяется также причастность должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления.

Злоумышленники пытались незаконно получить деньги через подделку и продажу разрешительных документов представителям строительного бизнеса.

Среди разоблаченных махинаций – незаконные регистрации объектов, имеющих нарушение государственных строительных норм, а также схема выдачи поддельных сертификатов профессиональной аттестации архитекторов. При этом «архитектором» можно было сделать любого.

Для этого представитель Национального союза архитекторов передал подконтрольному третьему лицу свой электронный ключ для входа в электронную систему и редактирование данных бывших архитекторов из АР Крым.

В ходе обысков по местам жительства и работы дельцов правоохранители обнаружили: печати органов власти, а также отдельных субъектов хозяйствования в сфере строительства и архитектуры; компьютерную технику и другие цифровые носители с доказательствами преступных действий.

Для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности продолжается досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 361 и ч. 3 ст. 362.

Также Департамент кибербезопасности СБУ предоставил соответствующие рекомендации специалистам Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерства цифровой трансформации, которые позволили устранить пробелы в электронной системе.

Мероприятия по разоблачению преступлений проводили сотрудники ГКИБ СБУ совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и содействии Минцифры.

Илья Витюк отметил, что этими же уязвимостями системы могли воспользоваться и спецслужбы рф для осуществления акций кибершпионажа и кибертерроризма, напомнив, что в прошлом году СБУ отбило 4500 кибератак рф.