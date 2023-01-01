В Одессе будут судить «клофелинщицу», подозреваемую в убийстве

В Одессе будут судить 24-летнюю жительницу Одесского района, подозреваемую в убийстве.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Убитым был 35-летний мужчина. Его без признаков жизни осенью прошлого года в Старосенном сквере обнаружили прохожие. В ходе следствия установили, что смерть одессита наступила в результате токсического действия медицинского препарата, а последней, с кем он мог общаться перед смертью, могла быть подозреваемая.

Полицейские разыскали девушку в Одессе Во время обыска по месту ее временного проживания изъяли золотое кольцо, цепочку и сумку пострадавшего, а также лекарственное средство, аналогичное тому, которым убили одессита.

Девушка призналась, что в тот вечер познакомилась с мужчиной и предложила выпить, потому что хотела отобрать его имущество, а таблетки подсыпала только для того, чтобы он заснул, не намереваясь лишать его жизни. Ее дело передали в суд и обвиняют в разбойном нападении и убийстве по неосторожности.