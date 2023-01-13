В Киеве полиция задержала мужчину, пытавшегося угнать такси

В Киеве задержан мужчина, который попытался угнать автомобиль службы такси.

Об этом сообщили в полиции Киева.

В полицию поступило сообщение от таксиста о том, что неизвестный пытался угнать его авто. Водитель такси получил на улице Лесной заказ от киевлянина, однако на месте у мужчин возник конфликт при оплате услуг. Во время ссоры водитель вышел из автомобиля, оставив ключ в замке, чем и воспользовался злоумышленник. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться на авто. Однако таксист успел заглушить двигатель, но нарушитель скрылся с его сумкой, где находились документы и деньги.

Патрульные получили ориентировку и уже в течение получаса отыскали предполагаемого подозреваемого. Это – ранее не судимый местный житель.