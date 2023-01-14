В Иране казнили бывшего замминистра обороны, у которого нашли гражданство Великобритании

Имеющий двойное гражданство Великобритании и Ирана Али-Реза Акбари, приговоренный к смертной казни в Иране по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании, казнен. Он не признавал вину.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Акбари занимал пост заместителя министра обороны при президенте Мохаммаде Хатами, который возглавлял страну в 1997-2005 годы. О его казни в субботу утром сообщило судебное информационное агентство Mizan. Акбари был повешен, передало агентство, не уточнив, в какой именно день.

В среду, 11 января, официальное информационное агентство ИРНА сообщило, что апелляцию бывшего военного чиновника отклонил верховный суд страны, оставив в силе первоначальный смертный приговор.

Тогда же семью приговоренного попросили прийти в тюрьму для «последней встречи». Его жена говорила Персидской службе BBC, что Акбари перевели в одиночную камеру.

Его обвинили в «широкомасштабных действиях против внутренней и внешней безопасности Ирана путем шпионажа в пользу разведывательной службы британского правительства» и получении за шпионаж 1805 тысяч евро, 265 тысяч фунтов стерлингов и 50 тысяч долларов, пишет агентство Reuters.

В аудиозаписи, которая оказалась в распоряжении Персидской службы BBC, Акбари сказал, что признался в преступлениях, которых не совершал, после пыток.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил в пятницу, что Иран не должен приводить приговор в исполнение. Он назвал смертный приговор политически мотивированным и призвал к немедленному освобождению Акбари.

«Это политически мотивированный акт варварского режима, который полностью игнорирует человеческую жизнь, - писал Клеверли в «Твиттере». - Иран должен остановить казнь британо-иранского гражданина Алирезы Акбари и немедленно освободить его».

Министерство информации и национальной безопасности Ирана в своем заявлении называло Акбари» одним из самых важных агентов» МИ-6 и утверждало, что он якобы предоставил британской разведке ценную информацию об Иране «целенаправленным образом», сообщала «Аль-Арабия».

В четверг государственные СМИ показали видео, которое, по их словам, демонстрирует то, что Акбари сыграл важную роль в убийстве в 2020 году ведущего иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, в котором Иран обвинял Израиль, пишет Рейтер.

На видео Акбари не признался в причастности к этому убийству, но сказал, что британский агент якобы запрашивал информацию о Фахризаде (государственные СМИ в Иране часто транслируют «признания» подозреваемых в политически мотивированных делах, отмечает «Рейтер»).

Иранские спецслужбы утверждают, что Акбари могли склонить к сотрудничеству во время получения визы в британском посольстве в Тегеран.

Агентство IRNA не уточняла дату ареста Акбари, но BBC стало известно, что он был арестован еще в 2019 году.

Акбари был близким соратником Али Шамхани, который был министром обороны в администрации Хатами и сейчас занимает должность секретаря Высшего совета национальной безопасности. Некоторые наблюдатели допускают, что обвинения против Акбари могут быть политически мотивированы соперниками Шамхани, отмечает «Аль-Арабия».

Отношения между Лондоном и Тегераном в последние месяцы ухудшились, поскольку усилия по возрождению ядерной сделки от 2015 года, участником которой была Великобритания, зашли в тупик. Великобритания также осуждает жестокое подавление антиправительственных протестов, вызванных смертью в заключении в сентябре молодой женщины.

В аудиообращении Акбари говорил, что несколько лет назад жил за границей, но его пригласили посетить Иран по просьбе высокопоставленного иранского дипломата, участвовавшего в ядерных переговорах с мировыми державами. Оказавшись в Иране, он был обвинен в получении совершенно секретных сведений с целью шпионажа.

Акбари утверждал, что его «допрашивали и пытали» сотрудники спецслужбы «более 3500 часов», и обвинял Иран в стремлении «отомстить Британии», казнив его.

Через несколько часов после того, как его аудиосообщение было передано в эфир, информационное агентство Mizan впервые подтвердило, что Акбари признан виновным в шпионаже.