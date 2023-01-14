На Николаевщине автомобиль сбил насмерть пешехода, водитель скрылся с места аварии – полиция разыскивает виновника ДТП

В Баштанке вечером 13 января неустановленное транспортное средство, по предварительным данным, грузовой автомобиль совершил наезд на 33-летнего пешехода, после чего скрылся с места происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений погиб на месте.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
ДТП произошло на улице Промышленной примерно в 18:20.
По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»).
«Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности водителя и транспортного средства, совершившего смертельное ДТП. Просьба к гражданам, владеющим любой информацией об обстоятельствах ДТП, обратиться в Баштанский районный отдел полиции по адресу: г. Баштанка, ул. С. Бойченко, 5, тел. (05158) 2-51-56, 063-643-38-87, 102», – обратились в полиции.