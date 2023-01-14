На Николаевщине автомобиль сбил насмерть пешехода, водитель скрылся с места аварии – полиция разыскивает виновника ДТП

В Баштанке вечером 13 января неустановленное транспортное средство, по предварительным данным, грузовой автомобиль совершил наезд на 33-летнего пешехода, после чего скрылся с места происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений погиб на месте.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

ДТП произошло на улице Промышленной примерно в 18:20.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»).