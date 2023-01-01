Пограничники поймали уклониста, который второй раз купил поддельные документы, чтобы выехать за границу

Украинец второй раз приобрел фальшивые документы и попытался пересечь границу с Молдовой.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Так, в пункте пропуска «Могилев – Подольский» пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили гражданина Украины, пытавшегося пересечь границу с поддельными документами.

28-летний мужчина на паспортный контроль предоставил временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии. Проведя углубленную проверку документов с помощью специальных приборов и уточнения с соответствующими территориальными органами, охранники границы установили, что они полностью подделаны.

«Как выяснилось впоследствии, это уже вторая попытка покинуть территорию Украины горе-ухилянтом. Впервые мужчина приобрел документы за 3 тысячи долларов США, и пограничники его сразу разоблачили. Заплатив еще 20 тысяч гривен молодой человек снова решил пересечь государственную границу. Но удача и в этот раз отвернулась от него», – рассказали в ГПСУ.

Нарушитель задержан и после оформления соответствующих документов передан сотрудникам Национальной полиции. Человек будет нести ответственность по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за подделку документов, предоставление неправомерной и уклонение от призыва по мобилизации.