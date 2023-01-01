В Николаеве двое мужчин избили и ограбили водителя маршрутки - злоумышленников оперативно задержали

В Николаеве полицейские задержали двух мужчин за ограбление водителя городского транспорта.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В отделение полиции № 1 Николаевского райуправления поступило сообщение от 55-летнего водителя маршрутного такси о том, что на конечной остановке в одном из микрорайонов города на него напали двое неизвестных. Злоумышленники избили мужчину и завладели его заработком – 400 гривнами.

Получив ориентировку на нападающих, правоохранители приступили к поискам. В течение часа похожих по описанию мужчин заметил наряд патрульных полицейских, однако, увидев стражей порядка, те начали бежать.

На одной из улиц микроварона Варваровка патрульные догнали злоумышленников и доставили их в отдел полиции, где следователи задержали фигурантов в порядке статьи 208 УПК Украины.

Денежные средства потерпевшего изъяли и вернут владельцу.

За совершенное преступление обоим мужчинам 40-х и 44-х годов следователи объявили о подозрении по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж, совершенный в условиях военного положения»). Решается вопрос об избрании им мер предосторожности.

В полиции напомнили, что лиц, совершающих преступления в условиях действующего в Украине правового режима военного положения, ожидает усиленная ответственность и более суровое наказание. В данном случае грабителям грозит до десяти лет заключения.