На Николаевщине задержали мужчину за изнасилование односельчанки

В Николаевском районе полицейские задержали мужчину за изнасилование односельчанки.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.

Вечером 13 января в отделение полиции № 8 Николаевского райуправления обратилась 29-летняя жительница одного из сел Березанского территориального общества с сообщением о том, что его изнасиловал знакомый.

По словам заявительницы, мужчина, применив физическую силу, совершил в отношении нее насильственные действия.

21-летний злоумышленник следователи задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 152 УК Украины («Изнасилование»). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до пяти лет заключения.

В ближайшее время суд будет избирать мужчине меру пресечения.

Назначено проведение соответствующих экспертиз. Продолжаются следственные действия.

Напомним, как в Николаеве пьяный мужчина изнасиловал 88-летнюю соседку.