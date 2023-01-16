Полиция задержала одессита, продавшего гранату за $70

В Одессе оперативники задержали местного жителя сразу после того, как он за 70 долларов США продал гранату с запалом.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

У задержанного изъяли корпус ручной осколочной гранаты Ф-1 и запал УЗРГМ-2. Подозреваемому за незаконное хранение и сбыт боеприпасов грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Следователи ходатайствуют по поводу избрания подозреваемому меры пресечения. В ходе досудебного расследования полицейские будут устанавливать происхождение гранаты.