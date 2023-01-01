В Харькове полиция три месяца выслеживала торговца оружием и задержала его

В Харькове полиция задержала торговца оружием и изъяла у него арсенал.

Об этом сообщили в МВД.

В октябре прошлого года сотрудникам криминальной полиции поступила оперативная информация о возможной причастности к продаже оружия и боеприпасов жителя Харькова. Полиция задокументировала факт продажи злоумышленником автомата АК-74 и 90 патронов на сумму 84 тысячи гривен.

А 14 января в ходе реализации второго этапа оперативных мероприятий фигуранта задержали во время сбыта автомата АК-74, пяти гранат РГН с запалами, более тысячи патронов и двух противотанковых мин на сумму 160 тысяч гривен.

У злоумышленника провели обыски по месту его жительства, в транспортных средствах и гараже. Всего изъяли два автомата, около 30 гранат, устройство для бесшумной стрельбы, более 3,7 тысяч патронов, почти 5 килограммов тротила, 3 ручных гранатомета, пистолет, дымовые шашки, более 60 реактивных снарядов разного типа, 4 окопных снаряда и пороховые заряды к ручным гранатометам. Фигуранту грозит до 7 лет тюремного заключения. Следственные действия продолжаются.