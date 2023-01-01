В Николаеве патрульные с погоней задержали нетрезвого водителя

Николаевские патрульные с погоней задержали нетрезвого водителя автомобиля Cherry.

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

Патрульные в Ингульском районе около 19 часов заметили автомобиль Cherry, нарушивший ПДД. Водитель проигнорировал требование об остановке, при этом увеличил скорость и пытался скрыться. После непродолжительной погони его задержали.

Общаясь с водителем, патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения, после чего предложили пройти осмотр. Мужчина категорически отказался от этого в присутствии двух свидетелей. Патрульные составили на водителя протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и изъяли водительское удостоверение.