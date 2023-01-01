В Италии задержан самый разыскиваемый главарь «Коза ностра»

Итальянские правоохранители арестовали предводителя сицилийской мафии «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро, скрывавшегося от полиции около 30 лет.

Об этом сообщил министр обороны Италии Гвидо Кроссетто.

«Маттео Мессина Денаро арестован! Поздравляем полицию, судебную систему, тысячи людей, ежедневно работающих в тишине, чтобы защитить справедливость», - написал он в Twitter.

Итальянские СМИ заявляют, что карабинеры арестовали мафиози на Сицилии в провинции Трапани. Это произошло в частной клинике, где Денаро должен был проходить лечение.

Маттео Мессина Денаро считается одним из предводителей мафиозной организации «Коза ностра». Его арестовали спустя 30 лет после того, как он скрылся от правосудия. Это произошло в 1993 году в сицилийском Палермо. Когда Денаро скрылся, судья как раз встречался с журналистами для приветствия перед началом заседания.