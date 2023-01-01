СБУ задержала еще двух агентов ФСБ, которые сдавали оккупантам адреса военных и дислокации ВСУ в Херсоне

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили еще двух агентов ФСБ, которые «сливали» конспиративные базы Сил специальных операций в Херсоне.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Одним из агентов оказался местный житель, которого военные Сил специальных операций ВСУ привлекали к выполнению оперативно-боевых задач на южном фронте. Во время захвата Херсона он перешел на сторону оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

В ночь с 26 на 27 июня прошлого года предатель «слил» двум представителям ФСБ с позывными «Марс» и «Зеленый» адрес конспиративной квартиры украинских Сил спецопераций в Херсоне. Также злоумышленник «раскрыл» противнику местонахождение оперативной группы спецназовцев ВСУ на территории города.

Полученную информацию оккупанты использовали для захвата в плен нескольких украинских военных с их семьями.

К тому же предатель пытался склонять местных жителей к негласному сотрудничеству с ФСБ во временно оккупированных районах южного региона.

Другим задержанным является контрактник одной из бригад ВСУ, который был знакомым вышеупомянутого вражеского приспешника.

Сообщается, что в июне прошлого года украинский военный попал в плен к оккупантам. Там он всячески пытался доказать свою лояльность россиянам. С этой целью он передал ФСБ адрес проживания родного брата командира своей боевой группы, которого потом оккупанты захватили в плен. Также он предоставлял врагу данные о местах дислокации и боевых задачах своего подразделения. Впоследствии контрактника вернули украинской стороне.

После освобождения Херсона оба предателя пытались «залечь на дно», чтобы избежать правосудия. Однако СБУ разоблачили их преступную деятельность и задержали в результате спецоперации в Херсоне и Одессе.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ задержала российского агента, разведывавшего места расположения вооружения ВСУ в Киевской области.