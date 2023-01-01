Народному депутату от «ЕС» объявили подозрение в недекларировании имения в Испании

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрение в недекларировании народному депутату IX созыва.

Об этом пишет LB.ua, отмечая, что имя нарлепа в НАБУ не раскрыли, но приведенные данные позволяют понять, что речь идет об Артуре Герасимове.

По данным следствия, он не вносил в декларации двухэтажное жилье дуплексного типа и паркоместо в провинции Аликанте (Испания) стоимостью 190 тысяч евро (по состоянию на 2013 год). Кроме того, он не декларировал также $1600 на счетах в украинских банках, сообщили в пресс-службе НАБУ.

«Расследование этих фактов было начато по публикациям журналистов программы «Схемы», – отметили в Бюро.

В апреле 2021 года журналисты «Схем» писали, что имение в Испании имеет народный депутат Артур Герасимов («ЕС»). В декларациях эту недвижимость он не указывал. По данным журналистов, он купил его в 2013 году. Площадь недвижимости – 120 кв. метров.

Ранее НАБУ объявило в розыск депутата от «Слуги народа» Маргариту Шол, не указавшую в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой – около 5 миллионов гривен.