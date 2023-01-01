Военная контрразведка СБУ и ГБР блокировали схему хищения продуктов, предназначенных для армии

ГБР блокировало еще одну схему масштабного хищения продуктов питания для военных.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Сотрудники ГБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для Вооруженных сил Украины.

Одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей. Только за полгода войны в 2022 году оно получило военных подрядов более чем на 2 миллиарда гривен. В документах предприниматели указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали совсем другие объемы. Остаток продукции они перепродавали через сеть посредников.

В ходе масштабной спецоперации ДБР провело почти 70 обысков. В результате изъято более 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова к перепродаже, а также почти 4 млн гривен в разной валюте, вероятно полученных преступным путем. Изъятые продукты будут переданы военным.

Также с целью возмещения ущерба изъяты десятки автомобилей, на которых перевозили ворованные продукты, и черновая документация, подтверждающая противоправную деятельность. Сейчас одному из представителей фирмы сообщили о подозрении в присвоении имущества, ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.