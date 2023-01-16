Трое николаевцев из-за мошенников потеряли 337 тысяч гривен

За сутки мошенники обманули троих николаевцев на сумму 337 тысяч гривен.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

15 января в полицию обратились трое николаевцев с заявлениями о том, что стали жертвами мошенников. Путем обмана злоумышленники с банковских счетов присвоили почти 200 тысяч гривен 33-летней женщины, более 74 тысяч гривен 53-летнего мужчины и более 63 тысяч гривен 59-летнего николаевца.

По словам 33-летней жительницы Николаева, из-за непроверенного сайта она пыталась приобрести автомобиль. Женщина перечислила полную сумму на указанные продавцом реквизиты, но так и не получила транспортного средства.

Как рассказали другие пострадавшие, во время телефонного разговора аферисты представились банковскими работниками и убеждали, что деньги на банковских картах срочно нужно перевести на другие счета, чтобы обезопасить их от несанкционированного вмешательства.

Назвав собеседнику пароли, приходившие на мобильный, граждане потеряли все свои сбережения.