ГБР нашло доказательства против заммэра Херсона, являвшегося идеологом среди оккупантов

ГБР нашло доказательства предательства известного коллаборанта из команды Сальдо, который сдавал украинцев и благодарил за «русский мир».

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

После российского вторжения мужчина вступил в должность так называемого «заместителя военно-гражданской администрации области» в незаконно созданном оккупационном органе во главе с известным предателем и коллаборантом Сальдо. Он стал местным идеологом оккупантов и регулярно отчитывался перед кураторами за проделанную работу.

В ходе следственных действий по месту жительства и работы злоумышленника ДБР обнаружило справку, где чиновник жалуется на засилье патриотически настроенных украинцев среди чиновников Херсонщины. Он также отчитывается об «увольнении» и «принятии на работу» людей, о создании оккупационной пенсионной системы, выплате денег и организации работы почты.

Кроме того, ГБР изъяла документы по организации пропагандистских мероприятий, сценарию торжеств ко дню победы и дню россии, символику рф, георгиевские ленты, советские символы.

Бывший чиновник в своих обращениях постоянно благодарил россию за освобождение и агитировал своих земляков к участию в фейковом референдуме.

Решается вопрос о заочном сообщении ему о подозрении и объявлении в розыск.

ДБР установлено, что он работал на врага вместе с еще одним бывшим заместителем мэра Херсона, участвовавшим в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству.

Этого чиновника уже задержало ДБР и он находится в СИЗО.

Напомним, что ранее военная контрразведка СБУ и ГБР блокировали схему хищения продуктов, предназначенных для армии.