Сербский военный преступник остался безнаказанным и сделал карьеру диджея

Сербский боевик Срджан Голубович, зафиксированный на одном из самых известных фото Балканских войн, остался безнаказанным. Он сделал себе карьеру диджея и под псевдонимом DJ Max выступает на разных фестивалях в Сербии.

Об этом говорится в расследовании Rolling Stone, пишет Бабель.

Фотографию из боснийского города Биелина в апреле 1992 года сделал американский фотограф Рон Хавив. В тот момент боевики сербского вооруженного отряда "Тигры" начали убивать гражданское население этого города. Руководил «тиграми» сербский криминальный авторитет Желько Ражнатович по прозвищу «Аркан». Сам отряд состоял преимущественно из фанатов футбольного клуба «Црвена Звезда» из Белграда. Они одними из первых отреагировали на призывы тогдашнего президента Сербии Слободана Милошевича восстановить «Великую Сербию» военным путем.

Боевики зашли в Биелину в апреле и через несколько дней убили там десятки гражданских мусульман. На одной из самых известных фотографий сербский боевик замахивается ногой, чтобы ударить труп боснийки, убитой вместе с лежащими рядом ее соседями.

С этих убийств и началась война в Боснии, в которой погибли около 100 тысяч человек.

Долгое время личность сербского боевика идентифицировать не могли. Имя Голубовича иногда появлялось в медиа, особенно в 2012 году, когда его поймали по подозрению в незаконном хранении оружия и наркотиков, но впоследствии отпустили. Еще тогда журналисты предполагали, что на фото мог быть именно Голубович, но не было других подтверждений. Однако журналисты Rolling Stone нашли неопубликованные фото тех времен, на которых тоже был запечатлен Голубович, и смогли его идентифицировать.

После Балканских войн среди сербской молодежи активно приобретала популярность танцевальная электронная музыка. Вскоре на электронной сцене Сербии появился новый исполнитель DJ Max, быстро завоевавший популярность и выступающий на различных фестивалях. Это был Голубович.

Ни один из отряда «Тигров», а также их руководитель Ражнатович не были наказаны за гражданские убийства и не получили обвинения. Международный трибунал успел лишь предъявить обвинение Ражнатовичу — и то не за произошедшее в Биелине. До суда он не дожил, потому что в 2000 году его застрелили конкуренты из криминального мира Сербии. В 2017 году трибунал завершил работу, поручив наказать всех военных преступников местным сербским властям. Но этого до сих пор не произошло.