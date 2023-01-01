В Николаеве отправили в СИЗО женщину, которая дописывала дополнительных детей мужчинам, чтобы те могли уехать за границу

В Николаеве суд арестовал с залогом женщину, подозреваемую в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Об этом сообщили в Центральном районном суде Николаева.

Согласно материалам ходатайства, последняя по предварительному сговору с другими лицами избрала источником дохода деятельность, связанную с незаконной переправкой лиц через государственную границу Украины. Речь идет, в частности, о мужчинах призывного возраста, не имеющих права на отсрочку от призыва.

С этой целью женщина вместе с другими лицами за денежное вознаграждение изготовляли ложные свидетельства о рождении троих детей, что давало мужчинам право выезда за границу и оказывали консультативную помощь по прохождению пунктов пропуска.

Стоимость "услуги" составляла от 4 тысяч долларов США до 6 тысяч евро.

В судебном заседании подозреваемая отметила, что лишь однажды помогла пересечь границу знакомому с семьей, при этом она лишь получала денежные средства, всю работу, связанную с незаконной переправкой через границу, выполняли другие люди.

Она просила избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей

Защитник просил суд отказать в удовлетворении ходатайства и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Исследовав материалы ходатайства, следственная судья Галина Подзигун приняла решение избрать 35-летней жительнице Одесской области, подозреваемой в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 УК Украины, меру пресечения в виде содержания под стражей, определив размер залога в сумме 1 342 000 гривен.

Напомним, как николаевская полиция задержала «перевозчика», который за четыре тысячи долларов переправлял уклонистов в Молдову.