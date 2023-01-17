СБУ сообщила о подозрении сотруднику фсб, который в Херсоне организовывал карательные отряды, а после освобождения города сбежал

Служба безопасности Украины установила личность еще одного представителя российских спецслужб, активно участвующего в войне против Украины. Им оказался кадровый сотрудник 3 отдела 9 управления Департамента оперативной информации 5 службы ФСБ Сергей Синицын с позывным «Сабир».

Об этом сообщает СБУ.

В марте прошлого года он прибыл во временно захваченный Херсон для формирования карательных органов местной оккупационной администрации.

Находясь в составе так называемой «временной оперативной группы №8» чиновник принимал непосредственное участие в создании подконтрольного Москве «главного управления МВД Херсонской области».

«Именно это псевдообразование выполняет задачу кремля по поводу проведения массовых репрессий против жителей захваченных районов юга Украины. Установлено, что он лично согласовывал назначение руководителей и «оперсостав» оккупационного органа, а затем координировал их карательные рейды против граждан. Зафиксированы факты похищения и пытки людей», - говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник занимался созданием российского агентурного аппарата для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

«Для этого пытался вербовать бывших милиционеров и местных чиновников. По указанию «Сабира» они должны были выявлять и «сливать» агрессору места нахождения участников движения сопротивления. Также российская агентура «выходила» из-за собственных связей на жителей подконтрольной украинским властям территории для сбора информации о подразделениях Сил обороны», - добавили в СБУ.

По оперативным данным, во время освобождения Херсона представитель фсб вместе с другими российскими захватчиками скрылся на левом берегу Днепра.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Продолжаются комплексные меры по привлечению виновного к ответственности.

Расследование проводили сотрудники СБУ Херсонской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.