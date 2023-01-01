Журналисты пообщались с офицером рф, причастным к ракетному удару по дому в Днепре: «Что, я прям, бля*ь, на кнопку нажимал или в этом самолете сидел?»

Журналисты российского издания «Важные истории» пообщались с начальником штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрием Голенковым. Он, по информации СБУ, входит в число тех российских оккупантов, которые ответственны за ракетный удар по многоквартирному дому в Днепре.

Об этом идет речь в материале издания.

Голенков родом из поселка Погар в Брянской области. По данным СБУ, он начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Шайковка. Голенков вместо ответа на вопрос о причастности к обстрелу в Днепре, задал корреспондентке «Важных историй» встречный вопрос: «Крым — Российская Федерация или нет? <...> Вот я, например, думаю, что Крым это Россия всегда была и есть».

— Я хотела вас спросить, что вы думаете об обстреле Днепра.

— Погодите с обстрелом Днепропетровска. Я все понимаю, что вы хотите у меня спросить. Но я человек Российской Федерации, Конституция Российской Федерации для меня очень важна. Я хочу у вас как у журналиста спросить, зачем вы мне звоните и говорите мне о том, что Крым… как бы по-другому. Нет. Вы должны сказать тогда Крым — это Россия. Почему вы так не говорите? <...> Я сказал, что четыре субъекта и Крым это наши. Причем тут Украина? Я вообще Украину не трогаю. Украина — это другое самостоятельное государство. (После какого-то комментария, вероятно, друга рядом — прим. Ред.) Оно же обстреливает нашу территорию Российскую Федерацию, Донецкую, Херсонскую, Запорожскую область, Крым обстреливают. Почему вы про это меня не спрашиваете? <...> Вы, девушка, наверное, с Украины. В России журналисты не задают такие вопросы. Журналисты вообще вопросы не задают.

После несколько попыток корреспондентки добиться от него ответа по поводу обстрела Днепра, Голенков возмутился: «Что, я прям, блядь, на кнопку нажимал или в этом самолете сидел? <...> Крым все равно наш и все остальное наше. Че ты хочешь-то от нас?

— Вам лично не жалко этих людей, которые погибли в Днепре? 40 уже погибли, многие до сих пор под завалами.

— Какие люди? Про что ты вообще говоришь, я не понимаю?

Другой мужчина, который рядом с Голенковым, начинает кричать, а Голенков поддакивать: «Вы [Украина] — регион России. Один единственный регион России. Вы даже разными регионами не будете». В конце Голенков добавил: «И все остальное будет наше. До свидания, девушка».

⚡️Дозвонились обвиняемым в ракетных ударах по Днепру. Просто почитайте их ответы.https://t.co/uik3wlDTXh pic.twitter.com/946w2sv2av — Важные истории (@istories_media) January 16, 2023

Также журналисты пообщались с майором Алексеем Иваненко. Он родом из города Морозовск в Ростовской области. По данным СБУ, он командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка.

В разговоре с «Важными историями» Иваненко сказал, что не в курсе, что произошло в Днепре, потому что не следит за новостями.

- Я уволился из армии три года назад после того, как мне пробили голову. Вышел на пенсию, занимаюсь сейчас ассенизаторством [ассенизацией], — сказал Иваненко.

На вопрос, что он думает о том, что СБУ возбудила против него уголовное дело за обстрел Днепра, Иваненко ответил: «Прекрасно, мне теперь сдаваться идти?».

Про Олега Тимошина Иваненко не знает, про остальных из списка СБУ «слышал давно». Про войну России в Украине «ничего» не думает: «нечем думать уже».

В свою очередь 37-летний Динар Назиров, штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка, на вопрос о причастности к обстрелу в Днепре, на фоне других мужских голосов ответил журналистам, что он «лесовик из лесного хозяйства».