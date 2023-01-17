СБУ задержала свою сотрудницу, которая оправдывала российскую агрессию

Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с ГБР разоблачили на антиукраинской деятельности должностное лицо ведомственного научно-исследовательского учреждения.

Об этом сообщает СБУ.

Она оправдывала полномасштабное вторжение россии, отрицала ее военные преступления и поддерживала незаконное «присоединение» к россии временно оккупированных районов на востоке и юге нашего государства.

Также чиновник пыталась представить вооруженную агрессию россии против Украины как «внутренний гражданский конфликт» и называла «дезинформацией» факты уничтожения рашистами украинских объектов критической инфраструктуры.

- В Службе безопасности сегодня работает команда настоящих патриотов, которые вносят свой весомый вклад в победу Украины. Для любителей русского мира в ней точно нет места. Мы и дальше будем продолжать курс на очистку спецслужбы от предателей разного калибра. А кремлевские нарративы они смогут озвучивать разве что в суде – чтобы получить максимальное наказание, – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

В настоящее время фигурантке доложено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование проводилось при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Напомним, задержанный экс-начальник управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым Олег Кулинич докладывал врагу ситуацию в СБУ и Украине в целом. В рамках его дела расследуют, почему в Чонгаре в Херсонской области не прогремели взрывы во время наступления оккупационных войск.