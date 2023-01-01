Прокурор-предатель Герман корректировал удар по Николаевской ОГА

В понедельник, 16 января, Приморский райсуд Одессы продолжил рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-руководителя Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа в государственной измене.

Об этом сообщает Odessa.Online.

На заседании родственники погибших военных подали ходатайство о признании их потерпевшими по делу. Однако и прокурор и адвокат обвиняемого выступили против, поскольку в обвинении нет соответствующих эпизодов, свидетельствующих о непосредственной причинно-следственной связи действий экс-прокурора и гибели украинских военнослужащих. Суд отклонил ходатайство и утвердил порядок рассмотрения доказательств.

Геннадий Герман заявил суду, что вину свою не признает, показания готов дать только после доопроса всех свидетелей и изучения доказательств.

После этого суд приступил к изучению письменных доказательств.

Также в засдеании адвокат Германа заявил, что его клиент не причастен к удару по казармам в Николаеве, зато подтвердил, что Геннадий Герман корректировал огонь по Николаевской ОГА.

Напомним, в конце ноября Приморский райсуд принимал решение о закрытом заседании, чтобы предотвратить разглашение информации, что может повредить национальной безопасности и повлиять на ход боевых действий. Также ссылались на необходимость защитить персональные данные украинских военных, спасателей и правоохранителей в Николаевской области, особенности их работы в регионе.

Однако на публичности настояли родственники военнослужащих, погибших в Николаевской области, когда Герман возглавлял прокуратуру и, по версии обвинения, вел подрывную деятельность.