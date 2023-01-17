Украинец хотел пересечь границу с Венгрией, спрятавшись под одеялом в автомобиле

На границе с Венгрией закарпатские пограничники задержали мужчину призывного возраста, который прятался под одеялом в знакомой и хотел незаконно покинуть страну.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

В пункте пропуска «Лужанка» на Закарпатье, при осмотре одного из автомобилей, пограничники обнаружили скрывавшегося под одеялом на заднем сидении правонарушителя. За рулем находилась 19-летняя украинка. Таким образом, она пыталась вывезти за границу своего 32-летнего знакомого.

Самого уклоняющего ждет админответственность за попытку незаконного пересечения границы Украины и последующая встреча с работниками одного из территориальных центров комплектования.

Его «помощнице» грозит уголовная ответственность за организацию незаконного перемещения через границу. Согласно ст.332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»), Уголовный кодекс предусматривает ответственность до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в марте 40-летняя жительница села Полигон Николаевской области на автомобиле Renault Clio приехала в международный пункт пропуска «Росошаны». Во время прохождения проверки указанного транспортного средства сотрудники пограничной службы обнаружили в картонной коробке 36-летнего мужчину, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу Украины с Республикой Молдова.