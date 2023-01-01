В Одессе подозреваемый во взяточничестве пытался убежать от силовиков и выпрыгнул из окна

В Одессе местный житель, подозреваемый в налаживании противоправной схемы получения взяток от моряков, пытался скрыться во время задержания и выпрыгнул в окно.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По материалам следствия, житель города Одессы наладил противоправную схему получения неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц учебных и медицинских учреждений, а также членов Государственных квалификационных комиссий, выдающих квалификационные документы моряка (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

«Подозреваемый совместно с другими участниками преступной группы разработали механизм и создали обстоятельства, при которых лица, намеренные получить документы на разрешение работать на морских судах или подтвердить квалификацию моряка, были вынуждены обращаться к подконтрольным участникам группы фирмам-посредникам и предоставлять неправомерную выгоду за оформление соответствующих документов. Получить эти документы без дачи взятки было фактически невозможно», - говорится в сообщении.

При этом, добавляют в ведомстве, при наличии определенной суммы денег любое лицо, в том числе без соответствующего профильного образования и медицинского обследования, имело возможность получить документы моряка международного образца, свидетельство и медицинский сертификат.

В рамках следствия задокументировано получение подозреваемым с июня 2022 по январь 2023 неправомерной выгоды на сумму более 100 тысяч гривен за изготовление этих документов.

«Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в Одессе при получении очередного транша в сумме 1100 долларов США. Во время задержания злоумышленник попытался скрыться, выпрыгнув из окна второго этажа, однако был остановлен оперативниками», - сообщили в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении и взяли под стражу с альтернативой в виде залога в размере 805 тысяч гривен. Устанавливаются другие участники противоправной схемы, в том числе среди должностных лиц для привлечения их к ответственности. Досудебное расследование продолжается.

Разоблачена коррупционная схема прокурорами совместно со следователями Подольского УП ГУНП в городе Киеве по материалам Центрального аппарата СБ Украины.

Напомним в 2020 году в Казахстане полицейский, чтобы догнать педофила, прыгнул за ним с 13-го этажа.