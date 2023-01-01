В Кременчуге обезвредили вражеских агентов, «охотившихся» на установки HIMARS и комплексы С-300

Служба безопасности обезвредила агентурную сеть ФСБ, которая пыталась получить информацию об объектах критической инфраструктуры региона и подразделениях Сил обороны, задействованных в их защите.

Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленники охотились за боевыми позициями комплексов противовоздушной обороны С-300 и составами с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ.

Также они пытались обнаружить места базирования реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777.

В случае обнаружения украинских военных объектов агенты России планировали их уничтожить из-за поджога и затем детонации боекомплекта. В случае имеющейся информации о значительном скоплении военной техники и четких географических координатах – передать данные для ликвидации через ракетный удар войсками России.

За уничтожение образцов иностранного и украинского вооружения российские кураторы обещали своим приспешникам от 20 тысяч долларов. Деньги должны были получить на специально открытые банковские карты сразу после успешного выполнения вражеских задач.

Злоумышленниками оказались двое переселенцев с востока Украины, завербованных представителем так называемой «мдб днр» Дмитрием Зипиром. Находясь во временно оккупированном Донецке, он дистанционно координировал действия своих агентов на территории Полтавщины и «докладывал» об их результатах кадровым сотрудникам ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Зипиру о подозрении по статье 113 Уголовного кодекса (диверсия).

Также планируется дополнительная квалификация его преступлений по:

- части 2 статьи 111 (государственная измена);

- части 7 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность);

- части 2 статьи 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

Пока он скрывается от правосудия на временно захваченной части Донецкой области.

Кроме того, решается вопрос о квалификации действий других соучастников задокументированного преступления.

Напомним, что ранее СБУ задержала свою сотрудницу, которая оправдывала российскую агрессию