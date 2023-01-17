«За счет бюджета - нет»: Сенкевич заявил, что мэрия планирует разработать программу софинансирования замены сетей водоснабжения в домах

Городские власти Николаева рассматривают возможность создания программы софинансирования расходов на восстановление коммуникаций по водоснабжению и водоотводу, пострадавших в результате попадания в сеть воды с высоким содержанием солей, из-за изменения процесса водозабора, после того как россияне в апреле повредили водопровод.

Об этом заявил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, пишут «НикВести».

- За счет бюджета – нет. Но за счет софинансирования – да. Мы уже разрабатываем программу, она будет представлена в ближайшее время. Сети нужно было и так заменять. Хочу сказали, что те дома, в которых заменили трубы на пластиковые – они не пострадали. А те, кто ничего не делал и сейчас не будет делать, не должны ожидать, что что-то изменится само собой. Мы ожидаем, что жители начнут организовываться. Как мы сейчас работаем с ОСМД, так мы планируем с управляющими компаниями. Мы сейчас посмотрим, как работает программа с дизель-генераторами, и по этому направлению мы тоже разработаем программу по замене внутридомовых сетей, – сказал Александр Сенкевич.

Напомним, ранее Сенкевич заявил, что информацию о возобновлении водоснабжения Николаева водой из Днепра нужно будет держать в секрете как можно дольше.

Как известно, водопровод, по которому вода поступала из реки Днепр в Николаев, был взорван российскими оккупантами умышленно — в одной из камер нашли неразорвавшийся ящик тротила.

После деоккупации части Херсона началось активное восстановление водопровода. Но 28 ноября мэр Николаева Сенкевич сообщил, что кафиры обстреляли ракетами насосную станцию водовода в Николаев – это откладывает подачу воды на неопределенное время.

Также Ким рассказал, что ФСБ шантажировало власть вопросом восстановления водоснабжения в Николаеве.